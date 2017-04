Gemeente deelt duizenden boetes uit op autovrije Brink

Ruim 3300 automobilisten kregen de afgelopen vier maanden een boete van 149 euro voor het rijden op de autovrije Brink in Assen. Best veel, vindt ook de gemeente.De meeste bekeuringen gaan naar mensen die buiten Assen wonen en de situatie niet kennen. Hoeveel dat er zijn moet de gemeente nog uitzoeken. ,,Dat bekijken we per bon en dat inventariseren we nu’’, zegt woordvoerder Martin de Bruin van de gemeente Assen.Sinds december bekeurt de gemeente bestuurders op basis van cameraregistratie. Veel mensen zeggen de borden met het verbod te hebben gemist en waren zich van geen kwaad bewust. In december en januari gingen meer dan 2000 bestuurders op de bon. In februari en maart werden nog eens 668 en 649 prenten uitgedeeld.Dat duidt erop dat Assenaren inmiddels gewend zijn aan de nieuwe verkeerssituatie op het plein in het oude centrum. Maar automobilisten van buiten de stad duidelijk nog niet. Niet zo gek: de verkeersvrije zone wordt gemarkeerd met blauwe borden en niet met de rode verbodsborden. ,,Het is bekend dat weggebruikers maar 10 tot 20 procent van de verkeersborden spontaan opmerken’’, vertelde verkeerspsycholoog Cees Wildervanck eerder in deze krant.Volgens Wildervanck kan de gemeente de autovrije zone beter aangeven met bijvoorbeeld witte lijnen, paaltjes en verbodsborden. ,,Het gaat niet om waterdicht afsluiten, maar om het aangeven dat je hier in een ander gebied komt’’, aldus Wildervanck. Zo moet iemand die van de parkeerplaats bij de rechtbank komt, heel goed speuren om de borden op te merken, die aan één kant van de weg geplaatst zijn.De gemeente vindt het aantal bekeuringen ook wat hoog en denkt na over maatregelen. Als eerste wordt gekeken naar communicatie, al is de vraag of dat werkt als de meeste overtreders niet uit Assen komen. ,,Na de inventarisatie bekijken we hoe we die mensen het best bereiken’’, zegt De Bruin. Of de bebording wordt aangepast is nog ongewis, aldus de woordvoerder.Overigens wordt de gemeente niet slapend rijk van de vele boetes. De opbrengst vloeit in de staatskas.