Protest over kap seksbosjes

De kap van een van de 'seksbosjes' naast de E313 kan op weinig begrip rekenen bij een deel van de achterliggende bewoners. Niet alleen hebben

Potver waar moet ik nu poepen als ik nodig moet en ik daar net in de buurt ben... Ohw.. ik hoor nu net zeggen dat poepen in België iets anders betekend.....

04-04-2017 21:39:36

Kan me goed voorstellen dat die mensen flink balen. Of je nu tegen een bos of een snelweg aankijkt, dat is toch een heel verschil. Ook draagt geluid enorm ver over een open weiland dus een enorm slecht idee de hogere begroeiing te verwijderen.