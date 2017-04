Honderden Deventer schapen op Wilhelminabrug

Een foto van de Deventer schaapherder Marianne Gaspersz wordt massaal gedeeld op sociale media. Te zien is hoe honderden schapen op de Wilhelminabrug tussen Gelderland en Overijssel lopen.Gaspersz, van de Deventer Stadskudde, schoot het plaatje even vlug met haar telefoon, zegt ze tegen Omroep Gelderland. "Ik moest met de schapen vanaf Wilp naar Deventer. Ik ga meerdere keren per jaar met de kudde over de Wilhelminabrug. Dan maak ik ook altijd even een foto, nu liep ik vooraan en nam ik het fotootje even snel.""De eerste keer dat ik zo'n foto deelde van de kudde op de brug was het ook al zo'n succes", zegt Gaspersz. "Toen was het alleen wat donkerder, maar mensen vinden dit leuk."