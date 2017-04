Das graaft vijf dagen lang om koe te begraven

Kan een das in zijn eentje een hele koe begraven? De Universiteit van Utah heeft een video gepubliceerd waarin dat bijzondere tafereel te zien is. Wetenschappers waren benieuwd wat een das zou doen met een dode koe. Om daar achter te komen, lieten wetenschappers zeven koeienkarkassen achter in de bergen van Utah.