Vliegtuigje maakt noodlanding op Spaanse snelweg

Een vreemd tafereel op een Spaanse snelweg. Automobilisten zagen daar een klein vliegtuigje landen op de afrit van een snelweg in de buurt van Barcelona.Volgens een lokale luchthaven had het vliegtuig, een Tecnam P92, motorproblemen en moest de piloot een noodlanding maken. Meerdere automobilisten zagen het vliegtuigje vervolgens op de snelweg staan.De noodlanding is goed verlopen, er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het is onbekend of er naast de piloot meer passagiers aan boord waren.