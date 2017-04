Nepagent houdt bestuurster aan en trekt haar uit de auto

Een 22-jarige automobilist uit Sint-Michielsgestel is zaterdagavond aan de kant gezet in Vught door een nepagent. De man trok haar daarna uit de auto.



De vrouw kreeg een stopteken en zette daarop haar auto aan de kant. Vervolgens werd ze door de nepagent uit de auto getrokken, waarop een worsteling ontstond. Het slachtoffer liep enkele krassen op, door een scherp voorwerp dat de man vast had.



De vrouw wist te ontsnappen en belde de politie. Ook deed ze aangifte. De bestuurster gaf aan dat ze naar haar woonadres in Vught reed. Ze merkte op dat er op een gegeven moment een kleine zwarte auto achter haar reed.



De politie is op zoek naar de dader, die ongeveer 1,85 meter lang is, blank en ongeveer 25 jaar. Hij heeft kort haar, een stoppelbaard en droeg donkere kleding.

