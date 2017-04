Ger jaagt overvaller met barkruk zijn winkel uit

Ger Diepens (55) van tabakzaak 't Pleintje in Tilburg hief meteen een barkruk toen een gewapende overvaller hem gisterochtend bedreigde. De jonge overvaller vluchtte zonder buit zijn winkel uit.



"Vanuit mijn ooghoek zag ik op het beeldscherm een man mijn winkel binnenlopen. Hij droeg een zwarte broek en een zwarte jas met de capuchon over zijn hoofd. Daaronder droeg hij een bivakmuts. Hij had een zwarte zonnebril op en een sjaal voor zijn mond. Ik wist meteen: dit is foute boel."



Het was zaterdagochtend rond 11.00 uur toen Ger Diepens achterin zijn kantoor op zijn laptop aan het werk was en de overvaller zag binnenkomen. "Met uitgestoken hand liep ik de winkel in en drukte meteen op de paniekknop onder de balie."



Op het moment dat Diepens op de paniekknop drukt, zwaait de overvaller met een aardappelschilmesje naar hem. "Hij prikte daarna met het mesje in de balie en riep: 'Ik wil de kassa!'"



Maar in plaats van het geld te geven, pakte Diepens de barkruk achter de balie en dreigde ermee naar de overvaller. "Jij krijgt helemaal niks!" zei hij tegen de man, "Ga werken voor je geld!"



Dat maakte zoveel indruk dat de overvaller de winkel uit rende. Diepens: "Ik voelde de adrenaline door mijn lijf stromen en handelde instinctief. Pas toen de overvaller weg was, merkte ik hoe geschrokken ik was."



Het heeft allemaal zon 25 seconden geduurd. Binnen drie minuten stonden zon acht politieagenten en een speurhond in en om de zaak, maar de overvaller was al vertrokken.



Het is niet de eerste keer dat zijn winkel is overvallen. Op oudejaarsdag in 2012 stonden er drie mannen met een mes in zijn zaak. Een half jaar later kreeg Diepens een dubbel camerasysteem van de gemeente Tilburg. "Zodra ik de paniekknop indruk, kijkt de meldkamer van de politie mee. Gisteren heb ik het kunnen testen. Nou, het werkt perfect."



Na de overval in 2012 is een van de drie daders gepakt. De man kreeg uiteindelijk 36 maanden gevangenisstraf. De politie is nu druk bezig met het onderzoek naar de overval. Maar Diepens heeft er weinig vertrouwen in. "Ik denk dat de man tussen de 17 en 20 jaar oud was. Maar ik zag alleen zijn neus en de onderkant van zijn oogkassen, het is haast onmogelijk daar iets van te maken."



Diepens verkoopt al 18,5 jaar tabak, kleine cadeaus, wenskaarten en snoep. De laatste jaren verscherpte hij de veiligheidsvoorzieningen. Zijn vrouw Annelies draagt nu altijd een paniekknop in de vorm van een horloge als ze in de winkel staat.



Toch wil Diepens absoluut niet vertrekken uit Groenewoud, een probleemwijk in Tilburg. "We zijn een buurtwinkel in een volkswijk. Het is een kleurrijke wijk en er gebeurt weleens wat, maar het is ook een gemoedelijke buurt met veel sociale controle. Iedereen kent elkaar."



Na de overval stroomden hartverwarmende reacties van de buurtbewoners binnen. "Klanten vielen ons huilend in armen. We kregen bloemen en kaarten. Daar doen we het voor."



De winkel was gisteren in verband met het politieonderzoek twee uur dicht. Maar morgen is 't Pleintje gewoon weer open om 10.00 uur. Diepens: "Ik laat me niet wegjagen."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: