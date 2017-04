Lantaarnpaal staat midden op nieuw aangelegd fietspad Schiedam

Het pas nieuw aangelegde fietspad tussen het Sibeliusplein en het Griegplein in Schiedam is sinds korte tijd op een wel heel bijzondere manier goed verlicht.De lantaarnpaal staat niet netjes aan de zijkant van de weg, maar staat midden op het fietspad aldaar. Voor fietsers is deze situatie levensgevaarlijk. Het is niet bekend wanneer dit bijzondere foutje opgelost zal worden. Het fietspad zelf is in ieder geval goed verlicht.