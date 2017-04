Van spinazie naar werkend hartweefsel

Amerikaanse onderzoekers zijn erin geslaagd om hartweefsel te plaatsen op een spinazieblad en het te laten kloppen.Amerikaanse wetenschappers besloten om een spinazieblad als basis te gebruiken omwille van de aanwezige nerven. Het nervennetwerk van het blad lijkt sterk op een menselijk vasculair systeem. Nadat ze de plantaardige cellen door hartcellen vervingen lieten ze er een vloeistof doorlopen. Vijf dagen, zo lang duurde het voor het hartweefsel begon met kloppen. En tot drie weken daarna bleef het ook kloppen. Dit is een stap voorwaarts in de zoektocht naar donororganen en de vervanging van beschadigd hartweefsel.Ze laten het blad eerst weken in detergent. De cellen worden daardoor weggespoeld tot enkel cellulose overblijft, wat compatibel is met menselijk weefsel. Vervolgens zaaien de wetenschappers de overgebleven matrix met hartcellen en laten ze een gekleurde vloeistof door het blad stromen. Na enkele dagen begon het weefsel te samen te trekken.Het is een eerste stap naar volledig hartweefsel. Een van de problemen is de dikte, hartweefsel is heel dik, een spinazieblad niet. Als antwoord daarop willen ze enkele lagen opeenstapelen. De onderzoekers willen ook testen of het nieuwe weefsel niet verstoten wordt door het menselijk lichaam. Ze zien ook meer toepassingen, zoals broccoli en bloemkool die longweefsel kunnen benaderen. Een volledig werkend hart uit spinazie is wel nog verre toekomstmuziek.