Trump vergeet te tekenen bij ondertekening decreet

Een opmerkelijke situatie in het Witte Huis: Donald Trump liet de pers opdraven voor het tekenen van een decreet, maar hij vergat vervolgens het decreet ook daadwerkelijk te tekenen.De Amerikaanse president zou een beleidsplan over de handhaving van Amerikaanse handel ondertekenen, maar hield alleen een praatje voor de pers en liep toen weg. Bij de deur probeerde vicepresident Mike Pence hem nog tegen te houden, maar tevergeefs. Hij pakte vervolgens de papieren en liep achter Trump aan. Op de achtergrond zijn verslaggevers te horen die zich verbaasd afvragen of ze het goed hebben gezien dat Trump niets heeft getekend.