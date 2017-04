Nieuwe snack voor 1 april

Na de discodel, een frikandel met discodip en mayonaise, duikt er binnenkort een nieuwe snack op in Limburg. Althans als de 1 april-grap van het Mexicaanse restaurant Ernesto's in Sittard goed uitpakt.Het restaurant presenteerde vrijdag namelijk de 'Enchilada Dip Discoteca'. De nieuwe snack doet denken aan de discodel. De 'Enchilada Dip Discoteca' is een wrap gevuld met kip en voorzien van een laagje discodip.Op de kaart?Het klinkt als een vreemde combinatie. Maar volgens het Sittardse restaurant is het vreselijk lekker. Een 1 april-grap natuurlijk, maar wel met een serieuze ondertoon, laat de eigenaar weten. Vrijdag en zaterdag zijn de 'lekkernijen' verkrijgbaar en als ze aanslaan gaan ze alsnog op de kaart.Het is overigens niet voor het eerst dat het restaurant opzien baart met opmerkelijk eten. Eerder dit jaar kwam Ernest America ook al met een insectentaco. Om de jeugd bekender te maken met ‘het voedsel van de toekomst’ kregen kinderen destijds de delicatesse die onder andere buffalowormen, wasmotlarven, meelwormen en sprinkhanen bevatte.