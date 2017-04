230 euro boete voor bellen met een boterham

Een man die bezwaar aantekende tegen een boete voor het niet-handsfree bellen in de vrachtauto, heeft ook bij het gerechtshof ongelijk gekregen. De man zelf claimt dat hij een bruine boterham in zijn hand had.



De politieman van dienst zag dat destijds heel anders. "Ik zou mij zeker kunnen herinneren als iemand met een bruine boterham een telefoongesprek zou trachten te voeren. Er zou dan uiteraard geen bekeuring uitgeschreven zijn, maar hulpverlening worden aangeboden", schrijft hij in het proces verbaal.



De beboete man geeft aan dat hij aan de agent heeft aangeboden om zijn telefoon te controleren, toen hij werd gepakt, om op die manier te bewijzen dat hij het apparaat niet had gebruikt.



Ook zegt hij dat zijn vrachtwagen was uitgerust met bluetooth, waardoor bellen met de hand nog onaannemelijker zou zijn. Daarbij toonde hij ook via een overzicht van de provider aan dat er niet gebeld of ge-sms't was op dat moment.



Toch gelooft het hof de politieman. De rechters vinden het niet aannemelijk dat de agent een bruine boterham heeft aangezien voor een telefoon, 'gezien de geringe gelijkenis.' De uitdraai van de provider doet daar niets aan af, omdat ook het slechts vasthouden van een mobieltje al een overtreding is.



Het hof vindt het dan misschien niet aannemelijk dat een bruine boterham wordt aangezien voor een mobiele telefoon, de praktijk leert dat het toch kan gebeuren.



Twee weken geleden bulderde het internet van het lachen nadat een filmpje opdook waarin het leek alsof DENK-leider Kuzu een tosti in zijn jasje stopte. Later bleek dat het waarschijnlijk toch om zijn telefoon ging.

