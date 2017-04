De aaierbal is nu erfgoed

Even wat vrolijker nieuws over Groningen, tussen al het aardgasgeweld door: de aaierbal (eierbal) behoort vanaf vandaag tot ons cultureel erfgoed. Voor wie nog nooit het genoegen heeft mogen smaken: het gaat hier om een gepaneerde, gefrituurde bal met binnenin een hardgekookt ei in vleesragout.'Het is gewoon een heerlijke lekkernij', weet Arjen Visscher, oprichter van fanshop Aaierbal.nl. 'Het is echt iets unieks, dat in Groningen een traditie is.' Er bestaan verschillende varianten met elk hun eigen ingrediŽnten, maar de ragout met het hardgekookte ei zijn vaste onderdelen. Visscher: 'Een soort hele grote bitterbal, en dan met een ei erin.'De snack, verkrijgbaar in Groningen en omgeving, dateert uit 1950, vertelt Visscher, die blij is met de erfgoedstatus. 'We zijn er dol op, maar je moet het wel goed beschermen en beschikbaar houden.' Hij hoopt dat de eierbal de wereld verovert. 'Als de mensen maar enthousiast worden van de eierbal.'