Celstraf voor wraakzuchtige brugsluiting New Jersey

Twee Amerikaanse bestuurders hebben een celstraf gekregen omdat ze moedwillig een verkeerschaos veroorzaakten op een brug van Manhattan naar New Jersey. Door rijbanen te sluiten wilden ze wraak nemen op een dwarsliggende burgemeester.



Bridgegate speelde in 2013. In dat jaar werden vier dagen lang rijstroken op de drukke George Washington-brug afgesloten, waardoor lange files ontstonden tussen de stad New York en Fort Lee, de woonplaats van veel forenzen.



Later bleek dat de brug moedwillig was gesperd om de burgemeester van Fort Lee een hak te zetten. Hij had gouverneur Christie van New Jersey tegen zich in het harnas gejaagd door hem niet te steunen voor een nieuwe termijn.



"Tijd voor wat verkeersproblemen in Fort Lee", mailde de vice-stafchef van Christie daarop. Zij kreeg 18 maanden cel. De vice-directeur van de dienst die over de brug gaat kreeg 24 maanden cel. Beiden kregen ook een taakstraf van 500 uur.



De rechter zei dat ze geschokt was door het machtsmisbruik. "Blijkbaar was de cultuur: als je ons niet steunt, ben je tegen ons." Volgens haar waren automobilisten in gevaar gebracht en is er overheidsgeld verspild.



Gouverneur Christie werd niet vervolgd voor de zaak, maar Bridgegate was wel funest voor zijn imago; zijn presidentskandidatuur kwam nooit van de grond.



De beide veroordeelden gaan in hoger beroep. "Ik wil geen zondebok in deze zaak", redeneerde de vice-stafchef.

