Accountants moeten voortaan telefoon inleveren voor de Oscarceremonie

Er geldt voortaan een telefoonverbod voor de accountants die de Oscaruitslagen beheren. Met deze maatregel moet een blunder als eerder dit jaar in de toekomst worden voorkomen. Toen werd La La Land uitgeroepen tot winnaar Beste Film, terwijl Moonlight had gewonnen.



Meteen na de ceremonie maakte de Oscarorganisatie al bekend dat de accountants die de fout hadden gemaakt niet meer welkom waren. Er werd nog gekeken of dat ook zou gelden voor PricewaterhouseCoopers, het bedrijf dat al 83 jaar de uitslagen beheert. Met de strengere regels mag het accountantsbedrijf een rol blijven spelen bij de uitreikingsceremonie.



Fotograferen, twitteren en andere sociale media zijn voortaan taboe, want dat lijkt een belangrijke oorzaak te zijn geweest van alle verwarring: vlak voor de dramatische uitreiking stond de accountant nog foto's te maken van Emma Stone. De accountants moeten daarom voortaan hun telefoons vooraf inleveren.



Daarnaast komt er een derde accountant bij, die vanuit de regieruimte meteen kan ingrijpen als er iets misgaat. Nu duurde het te lang voordat de fout werd hersteld: de makers van La La Land waren al aan hun dankwoord bezig toen ze werden onderbroken. Ook gaan de accountants voortaan repeteren.

Reacties

31-03-2017 11:58:07 Emmo

Is het niet simpeler om de enveloppen te markeren met de naam van de verkiezing?

31-03-2017 14:15:28 Jawel

@Emmo : met simpele oplossingen maak je geen indruk en dus verdien je geen geld

31-03-2017 14:53:59 Emmo

@Jawel : Dat is een simpele manier om dit "probleem" uit te drukken

