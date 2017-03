Verlamde man kan dankzij unieke technologie weer zelf eten

Een verlamde Amerikaanse man is de eerste mens bij wie denkkracht door een computer wordt omgezet in een beweging van de arm. Hij kan daardoor weer zelfstandig eten en drinken.De 56-jarige Bill Kochevar kreeg ruim tien jaar geleden een fietsongeluk en raakte vanaf zijn schouders verlamd. Artsen van een universiteit in Cleveland plaatsten in 2014 twee sensoren in zijn hoofd die prikkels oppikken uit het hersengebied dat beweging van hand- en armspieren regelt. Die signalen worden vervolgens naar een computer gestuurd, die ze weer naar zijn rechterarm en -hand zendt.Kochevar moest er lang op oefenen, maar het lukte hem om zelf een beker koffie en een vork met eten naar zijn mond te brengen. “Het was verbijsterend”, zegt hij. “Ik kon niet geloven dat ik het deed door er alleen maar aan te denken.”De methode wordt besproken in The Lancet. Het zal helaas nog jaren duren voor de techniek op grote schaal kan worden toegepast.