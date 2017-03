Schaap met vijf poten geboren in Zeeland

Bij een hobbyboer in Sint-Jansteen in Zeeland is een lammetje geboren met vijf poten.



Boer Bertus Aartsen zegt tegenover Omroep-Zeeland dat hij het schaap wel drie keer heeft moeten omdraaien om zichzelf te overtuigen dat hij toch écht vijf poten telde.



De extra poot gaat de hobbyboer er niet laten afhalen. "De kans is dan groot dat de moeder het lammetje dan afstoot, vanwege onder andere de geur van mensen die er dan aan hangt en het ontsmettingsmiddel.Ze groeit goed en heeft geen last van de extra poot", zegt Bertus.



Het lam werd geboren op de sterfdag van Adèle Bloemendaal, bekend van de tv-serie 't Schaep met de vijf poten. Bertus heeft het schaap naar de actrice vernoemd.

