Puerto Ricaan veroordeeld voor afbijten kop chihuahua

Een man uit Puerto Rico kreeg een gevangenisstraf van zeven jaar voor het afbijten van de kop van een chihuahua. Daarna sloeg hij in op de baas van het hondje, zijn vriendin.



Het incident gebeurde in het bergdorpje Lares, in het westen van Puerto Rico. Luis Arroyo bekende zijn daden, maar bleef zwijgzaam over zijn motief. Hij woonde samen met zijn vriendin en had verder geen strafblad. De rechter legde hem ook een boete van 3.000 dollar op voor zijn lugubere daad.

