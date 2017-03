Meisje denkt dat boiler een robot is

Kinderen hebben een ongedwongen manier om naar de wereld te kijken en dat is precies wat kleine Rayna doet. Op de beelden is ze te zien terwijl ze op een boiler toestapt die - laat ons eerlijke zijn - effectief een beetje weg heeft van een robot. "Hey, wobot", zegt ze, waarop ze het toestel gelijk een dikke knuffel geeft. "I wuv you, wobot", klinkt het ook nog even later.