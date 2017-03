Onderzoekers vinden middel om te verjongen

Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben een middel gevonden om veroudering terug te draaien. Het middel is nog niet getest op mensen, alleen op muizen. Die werden fitter, alerter, kregen een vollere vacht en hun organen gingen weer beter werken.



De stof proxofim, die door de onderzoekers zelf is ontwikkeld, pakt de cellen aan die een rol spelen bij veroudering. Die cellen zijn gestopt met delen maar blijven wel eiwitten uitscheiden, waaronder ontstekingsstoffen. Die laten weefsels sneller verouderen en organen slechter werken.



Deze zogenoemde senescente cellen spelen ook een rol bij kanker. Ze maken kanker bijvoorbeeld minder gevoelig voor chemokuur en kunnen de groei van tumoren versnellen. Proxofim doodt deze cellen, het zou daarom kunnen helpen bij sommige vormen van kanker.



Het was wetenschappers eerder wel gelukt om veroudering te vertragen. "Maar de tijd terug te draaien bleek erg lastig", zegt verouderingsbioloog en onderzoeker Peter de Keizer van het Erasmus MC. Bij het onderzoek op muizen bleek dat het middel geen nadelige bijeffecten had op de gezondheid van de dieren.



De onderzoekers hopen het onderzoek over een jaar of twee uit te breiden naar patiŽnten met agressieve vormen van kanker. Later moeten ook ouderdomskwalen onderdeel worden van het onderzoek.



Maar eerst worden de veiligheid en de werkzaamheid van het middel nog verder onderzocht. De onderzoekers benadrukken dat ze "niet streven naar het eeuwige leven" maar dat "een langer leven zonder kwalen en in een uitstekende gezondheid", prachtig zou zijn.

