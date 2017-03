Hond flipt na drinken water met xtc

Een hond uit Ede die gisteren water met xtc-afval dronk, is daar een dag later nog steeds beroerd van. De 8-jarige Golden Retriever Jill heeft al 24 uur niet geslapen en loopt steeds rondjes.



"Ze is heel druk en obsessief; ze heeft het goed te pakken van de xtc", vertelt haar baasje Marianne van der Pijl. Gisteren kwam ze bij het uitlaten van haar honden langs plassen waar de dieren van dronken. "Toen ik ze bij me wilde roepen zag ik Jill op haar rug liggen, ik vond dat vreemd."



Vanwege de chemische lucht ging Van der Pijl naar de dierenarts. Haar hond Jill was heel onrustig. "Ze liep rondjes, viel steeds neer, likte aan haar poten en beet erin. Ze stuiterde van links naar rechts." De dierenarts zag dat de conditie van de retriever snel verslechterde en koelde het dier. Ook kreeg de hond een infuus en spuiten om te braken.



Een dag later is de behandeling nog niet aangeslagen. Van der Pijl gaat weer terug naar de dierenarts, zegt ze tegen Omroep Gelderland.

Reacties

29-03-2017 16:54:47 kookgraag

Tja dan is het de vraag welke malloot heeft die rotzooi in die plassen gedumpt?Het arme beest weet totaal niet wat hem overkomt.En de baas kan mooi opdraaien voor de onkosten van de dierenarts.

