Mensen als cyborgs door chips in hersenen

Het nieuwe bedrijfje zit nog in de 'embryonale fase', maar met zijn businessplan en de steun van miljardair Elon Musk heeft het alle potentie om iets te worden. De bedoeling is om van mensen cyborgs te maken door chips te implanteren in hersenen.



De nieuwe start-up heet Neuralink Corp, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal en Musk zou oprichter zijn, of in ieder geval betrokken. Zelf wil hij er voorlopig nog niet zo veel over kwijt.



Wat ze van plan zijn? Microchips implanteren in de hersenen van mensen. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat gedachten kunnen worden gedownload, of geŁpload, schrijft de krant. Maar diezelfde technologie heeft ook medische toepassingen: epilepsie of parkinson zouden er wellicht mee genezen kunnen worden.



Ook al onthoudt Musk zich nu van elk commentaar, de oprichter van onder meer Tesla en SpaceX heeft al in eerdere interviews aangegeven veel te zien in deze technologie. En wat hem betreft hoeft het zeker niet alleen bij medische toepassingen te blijven. Sterker: onze simpele hersenen upgraden is wat hem betreft een absolute noodzaak.



Vorig jaar zomer liet Musk al weten dat het volgens hem noodzakelijk is dat de mensheid zichzelf met dit soort technieken verbetert. Doen we dat niet, dan zijn we in no-time de huisdieren van echte robots met kunstmatige intelligentie.

Reacties

