Wijkagent geeft boete aan jongen die kanker roept

Hij had het helemaal gehad met jongeren die te pas en te onpas schelden met 'kanker'. Een jongen die dat afgelopen weekend deed in Ermelo kreeg een boete van de wijkagent. "Het was de eerste keer dat ik hier voor bekeurde."



Wijkagent Jelle van Heerikhuize gaf zondag een bekeuring aan een jongen die 'al kanker roepend' over straat liep. Toen Van Heerikhuize hem erop aansprak, kreeg hij 'waar bemoei je je mee? Dat bepaal ik zelf wel. Het staat niet in het wetboek' als antwoord.



Dat het niet in het Wetboek van Strafrecht staat klopt, maar in de Algemene Plaatselijke Verordening van Ermelo staat het wel. "Dit is volgens mij een manier om het aan te pakken", zegt hij tegen RTL Nieuws. "Ik ga het in het vervolg wel vaker doen. Natuurlijk niet voor iedereen met een grote waffel, dan zouden we de plank misslaan."



Het schelden en tieren op straat is de wijkagent al langer een doorn in het oog. Hij hoort er ook veel over van andere mensen. "Mensen storen zich eraan dat een deel van de jongeren te pas en te onpas loopt te schelden."

Positieve reacties



Hoe hoog de boete voor de bekeurde jongen is, weet Van Heerikhuize niet. Het Openbaar Ministerie moet daar een besluit over nemen. Het is ook de eerste keer dat de wijkagent hiervoor een boete geeft.



Naar eigen zeggen kreeg Van Heerikhuize 'heel, heel veel reacties' op zijn actie. En die reacties zijn alleen maar positief. "Mijn hele tijdlijn op Twitter en inbox liepen vol met berichtjes."

