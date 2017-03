Passagiers geweigerd op vlucht wegens ongepaste kleding

De Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines heeft twee jonge passagiers van een vlucht gehaald omdat ze een legging droegen. De tieners kregen de keuze om zich om te kleden of ze zouden worden verwijderd van de vlucht van Denver naar Minneapolis.



Er ontstond veel ophef nadat een medereiziger twitterde over het incident. Volgens de ooggetuige waren de tieners zichtbaar overstuur. De passagiers zouden zich alsnog hebben omgekleed op het vliegveld.



United reageerde via Twitter dat de luchtvaartmaatschappij het recht heeft om passagiers te weigeren die geen schoeisel of gepaste kleding dragen. Later vulde de maatschappij haar verklaring aan dat de twee vlogen op een speciaal tarief voor familie en vrienden van medewerkers van de luchtvaartmaatschappij en dat er dan een strenger kledingvoorschrift geldt.



UPDATE, een dag later:

United Airlines verzekert zijn passagiers: uw leggings zijn welkom. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij werd dit weekend aangevallen op Twitter omdat twee meisjes zich moesten omkleden voor een vlucht. Een woordvoerder legt nu uit dat het om een speciaal geval ging.



Het viel een mede-passagier gisteren op dat de twee meisjes bij de gate werden tegengehouden omdat ze een legging droegen. Een van hen zou 10 jaar zijn geweest, de leeftijd van de ander is niet bekend. De vrouw twitterde: "Ze moeten iets anders aandoen, anders mogen ze niet instappen. Sinds wanneer gaat United over de kleding van vrouwen?"



De tweet werd duizenden keren doorgestuurd en opgepikt door Amerikaanse media. Twitteraars waren verbaasd en verbolgen dat United Airlines de meisjes had gedwongen zich om te kleden.



"Ik heb wel eens met United gevlogen met letterlijk geen broek aan. Alleen een shirt als jurk", twitterde topmodel Chrissy Teigen. "Misschien draag ik de volgende keer wel alleen een spijkerbroek en sjaal."



Komiek Sarah Silverman dreigde al haar United-vluchten om te boeken. Actrice Patricia Arquette twitterde: "United, begrijp je niet dat je net minstens de helft van je passagiers teleurgesteld hebt?" Star Trek-acteur William Shatner toonde met een oude foto dat ook mannen wel eens een legging dragen.



De vliegtuigmaatschappij zag zich genoodzaakt dieper op de zaak in te gaan in een persbericht. Daarin wordt verhelderd dat het niet ging om reguliere passagiers, maar om bekenden van een United-employé die gratis of met korting mogen vliegen.



"Ze vertegenwoordigen op dat moment United. En zoals de meeste bedrijven vragen we medewerkers en deze passagiers kledingvoorschriften in acht te nemen", schrijft het bedrijf. "We vinden het belangrijk hoe we ons aan u presenteren, want dat beïnvloedt uw ervaring aan boord van onze vluchten."



United specificeert dat ook kleding waarbij het middenrif of ondergoed te zien is verboden is voor deze groep reizigers, evenals minirokken, kleding met scheuren en zwem- of nachtkleding. Een woordvoerder geeft toe dat de ophef voorkomen had kunnen worden als de situatie beter was uitgelegd.



Niet iedereen neemt genoegen met deze verklaring. "Leuk geprobeerd", twittert de vrouw die de zaak aan het licht bracht. Zij vindt de regeltjes nog altijd seksistisch, omdat de vader van de meisjes wel met korte broek mocht vliegen.



Silverman stelt voor de regels aan te passen, "omdat deze vooral voor vrouwen gelden en achterhaald zijn". (Bron: NOS)

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: