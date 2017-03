Waarom je ‘s nachts raam open moet zetten

Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar er is toch echt wetenschappelijk bewijs voor: een koudere slaapkamer helpt je om af te vallen.



Professor Ashley Grossman van de universiteit van Oxford zegt dat er veel voor valt te zeggen om een raampje open te laten ‘s nachts. Als je lichaam koeler is als je slaapt, zet het ‘slecht wit vet’ om in ‘goed bruin vet’. Daarmee verbrandt je lichaam calorieën en genereert het warmte.



Grossman zei eerder dit jaar: “We leren nu dat als je het koud hebt je lichaam slecht vet omzet in de goede variant om zich te verwarmen. Dus in plaats van allerlei medicijnen te nemen of minder taart te eten, is er een veel makkelijkere oplossing: zet als je naar bed gaat alle ramen open of de airco aan en hup, je valt af.”



Deze week voegde hij daaraan toe: “Er is bemoedigend bewijs dat het koelen van je lichaam, zelfs al is het maar een paar graden, diabetes vermindert. Leven in een koele omgeving kan goed zijn voor je insulinegevoeligheid en de kans op suikerziekte verkleinen.”

Reacties

29-03-2017 09:09:54 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.990

OTindex: 2.355

Vooral effectief als je vóór het slapen een warm bad hebt genomen.

29-03-2017 09:21:30 pietertje5

Senior lid

WMRindex: 172

OTindex: 2

Wnplts: Geffen

word je daar niet hartstikke verkouden van? Zeker uit ervaring met airco in warme landen, als die s'nachts aanstaat wordt iedereen verkouden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: