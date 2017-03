Jongetje maakt gevaarlijke fietstocht over de snelweg

Een Syrisch jongetje heeft maandag aan het begin van de avond halsbrekende toeren uitgehaald op de A79.



De knul was een eindje gaan fietsen en bij Welten per ongeluk op de snelweg terechtgekomen.



Een automobiliste die toevallig passeerde, zette haar auto meteen aan de kant toen ze de jongen zag fietsen. Ze bracht hem in veiligheid en belde de politie. De toegesnelde agenten gaven het joch vervolgens een lift terug naar het asielzoekerscentrum in Heerlen, waar hij op dit moment verblijft.

28-03-2017 16:45:26 Emmo

Fietsen hier op de snelweg is misschien nog wel gevaarlijker dan fietsen in Syrië

