Slechts drie inwoners praten over veilig verkeer in Hoogeveen

Waar moet Hoogeveen naar toe als het gaat om een betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid? Burgers konden daar over meepraten in het raadhuis. Er kwamen drie (!) mensen opdagen.



Op basis van de minimale belangstelling kun je concluderen dat verkeer, vervoer en bereikbaarheid in de gemeente Hoogeveen niet leven, maar dat is te kort door de bocht.



Vrijwel iedereen heeft een mening over verkeersveiligheid en -overlast. Alleen is de behoefte om die te ventileren op een gemeentelijke bijeenkomst kennelijk klein. Het kan ook zijn dat er veel tevredenheid is over de situatie in Hoogeveen. Of dat de tongen bij de presentatie van de geactualiseerde visie (vóór de zomer) of bij het uitvoeringsplan (ná de zomer) alsnog loskomen.



De gemeente Hoogeveen wil haar Mobiliteitsvisie uit 2008 actualiseren. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen in verkeers- en vervoersland staan niet stil. Waar staan we en en waar willen we naar toe, vragen de mensen van bureau Goudappel Coffeng die door de gemeente zijn ingehuurd. Zij gaan de visie opstellen. Belangengroeperingen hebben hun zegje al gedaan.



Hoewel deze maandagavond slechts drie inwoners in de burgerzaal van het raadhuis zitten, kaarten ze wel interessante knelpunten aan en benoemen ze ergernissen die breed leven. Neem het fietsen in de Hoofdstraat op momenten dat het niet mag. Conclusie: je kunt het beter vrijgeven. ,,Niet te handhaven en fietsers en voetgangers houden best rekening met elkaar’’, is de teneur.



Verder is er de roep om meer voorrang voor fietsers bij kruispunten en de komst van (geasfalteerde) fietspaden voor verkeer in twee richtingen. ,,Dan voorkom je al die spookrijders’’, weet wethouder Jan Steenbergen, als portefeuillehouder deze avond ook van de partij.



Verder wordt het gejakker van sommige automobilisten aangekaart, bijvoorbeeld op de Zuidwoldigerweg en de Mr. Harm Smeengelaan. ,,Het gaat soms tegen de 100 km/uur’’, weet een aanwezige. De oplossing? Niet eenvoudig, zo blijkt. De gemeente wil zo min mogelijk drempels (’schijnveiligheid’). Het is toch vooral een mentaliteitskwestie, luidt de conclusie.



De roep om het aantal uitritten langs de Griendtsveenweg te verminderen, bijvoorbeeld bij de Albert Heijn, blijft actueel. De gemeente wil wel, zegt de wethouder, maar de eigenaar van het gebied zet de voet dwars. Een andere vraag richt zich op de ‘hobbelwegen’ Kinholtsweg en Krakeelsedijk. ,,Kan daar wat aan gedaan worden?’’



Alle opmerkingen zijn genoteerd. Het drietal wordt bedankt.

Reacties

28-03-2017 16:44:16 Emmo

Drie mogelijkheden:

1: Er is geen behoefte aan inspraak omdat alles in orde is

2: Mensen hebben geen interesse in dit soort dingen

3: Mensen hebben het idee dat met hun inspraak toch niets gebeurt omdat de beslissingen al genomen zijn.



Er wordt wel gezegd dat "Ervaringen uit het verleden geen garantie voor de toekomst geven", maar toch heb ik het idee dat in dit geval nummertje drie het meest waarschijnlijk is.

Er zijn te vaak van die inspraak avonden geweest waarbij het woordje "in" gevoegelijk weggelaten kon worden.

