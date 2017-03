Vrouw vrijgesproken van vernielen van een kater

Een 65-jarige vrouw uit Groningen is door de politierechter vrijgesproken van het 'vernielen' van een kater. Ze had het beestje laten castreren. Wat de vrouw niet wist was dat de kater een eigenaar had, een buurtgenote.



Toen die ontdekte dat haar kat was gecastreerd deed ze aangifte bij de politie. De politie ontbood de vrouw op het politiebureau en maakte er een zaak van. Omdat dieren voor de wet gelijkgesteld worden aan objecten, zou het in juridische zin om vernieling gaan.



De vrouw zegt er van alles aan te hebben gedaan om te verifiëren of de kat van iemand was. Ze deed navraag in de buurt en ook voorzag ze de kater van een kokertje met daarin een briefje om zo een eventuele eigenaar te traceren. Het beestje bleef bij haar langskomen. Ze dacht te maken te hebben met een zwerfkat.



Na een paar maanden, met de winter voor de deur, besloot ze de kater in huis te nemen. Om te voorkomen dat het beest in de woning ging plassen, ging ze naar de dierenarts en liet ze het beest castreren.



Van het Openbaar Ministerie kreeg ze het voordeel van de twijfel, maar de politierechter meent dat de vrouw te goeder trouw heeft gehandeld. De uitkomst was hetzelfde: vrijspraak.



De kwestie heeft in de buurt veel onrust teweeg gebracht. De vrouw is bedreigd en mishandeld. Na een kort geding heeft een aantal buurtgenoten een contactverbod opgelegd gekregen. Ook burgemeester van Groningen Peter den Oudsten heeft zich als bemiddelaar met de kwestie bemoeid. De politierechter: ,,Eigenlijk kent deze zaak slechts verliezers.’’

Reacties

28-03-2017 13:13:40 Porgy100

Junior lid

WMRindex: 11

OTindex: 5

De grootste verliezer is die kater

28-03-2017 13:13:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.333

OTindex: 53.338

Naar mijn idee is de echte eigenaar nogal in gebreke gebleven door dat dier geen halsbandje met gegevens om te doen.

Als je toch weet dat je kat geregeld de hort op gaat lijkt me dat toch heel nuttig!

28-03-2017 13:25:17 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.985

OTindex: 2.354

@Porgy100 : Hij heeft er waarschijnlijk een flinke kater aan overgehouden.

28-03-2017 13:48:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.333

OTindex: 53.338



Wat ervan over is dan hè! @venzje : nou ja... kaaater....Wat ervan over is dan hè!

28-03-2017 14:12:39 Noepetote

Senior lid

WMRindex: 220

OTindex: 137



Er was toen een man die paarden, pony's en schapen op een afschuwelijke manier verminkte of zelfs doodde!

Toen hij voor de rechter kwam, werd er gesproken over 'het vernielen van andermans eigendommen!'

Dat is toch niet normaal! Maar tegenwoordig staat het woord 'dierenmishandeling' wel degelijk beschreven in allerlei wetten, kijk bijv. hier maar:

Ik vind het dus raar dat er in Nederland nou dus nóg zo over dieren gepraat wordt....



Laatste edit 28-03-2017 14:13



Laatste edit 28-03-2017 14:14 Dit doet me denken aan een drama dat tussen 2000 en 2004 is gebeurd, als ik mij niet vergis.Er was toen een man die paarden, pony's en schapen op een afschuwelijke manier verminkte of zelfs doodde!Toen hij voor de rechter kwam, werd er gesproken over 'het vernielen van andermans eigendommen!'Dat is toch niet normaal! Maar tegenwoordig staat het woord 'dierenmishandeling' wel degelijk beschreven in allerlei wetten, kijk bijv. hier maar: link Ik vind het dus raar dat er in Nederland nou dus nóg zo over dieren gepraat wordt....

28-03-2017 14:15:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.561

OTindex: 13.511



Bovendien, valt het castreren van een kater uit voorzorg onder dierenmishandeling? @Noepetote : De wetgever loopt wel vaker achter bij het echte leven.Bovendien, valt het castreren van een kater uit voorzorg onder dierenmishandeling?

