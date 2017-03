Gouden munt van 100 kilo gestolen uit museum Berlijn

Inbrekers hebben zondagnacht een 100 kilo zware gouden munt gestolen uit het Bodemuseum in Berlijn. De munt heeft een nominale waarde van 1 miljoen Canadese dollars, maar is 3,7 miljoen euro in goud waard. Volgens het Guinness Book of Records gaat het om de zwaarste munt ter wereld.Vanwege het gewicht van de buit denkt de politie dat er meerdere daders waren. Ze zijn binnengekomen door een raam in te slaan. In de omgeving van het museum werd een ladder teruggevonden die mogelijk bij de inbraak is gebruikt.De Big Maple Leaf werd in 2007 in Canada geslagen. De munt heeft een doorsnee van 53 centimeter, is 3 centimeter dik en bevat 99,999 procent puur goud. Op de voorzijde staat een portret van koningin Elizabeth, op de achterzijde een esdoornblad.Aanvankelijk was de munt bedoeld als pr-stunt bij de presentatie van een nieuwe munt, maar omdat er vraag naar was werden er vijf exemplaren verkocht. Het Bodemuseum, dat een grote muntencollectie heeft, had deze munt sinds 2010 in bruikleen.