Inbreker blijft met broek aan hek hangen

Een vermoedelijke dief is vrijdag in de boeien geslagen nadat hij had geprobeerd om in te breken in een school in Tucson, Arizona. De arrestatie was e

Reacties

28-03-2017 09:10:03 allone

Gelukkig had hij wel een onderbroek aan

28-03-2017 10:01:11 kookgraag

Misschien een beginnende inbreker, een broekie dus.

