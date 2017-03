Kuiken met vier poten geboren

De 25-jarige Braziliaanse boer Dienes Lima moet vreemd hebben opgekeken toen er een stel kippenkuikens uit hun eieren kwamen. En van de dieren had namelijk vier pootjes. Hoewel hij al zes jaar kippen, kwartels en eenden grootbrengt in de stad Mancio Lima, is dit de eerste keer dat hij zoiets meemaakt.,,Ik zag dat n van de kuikens groter was dan de rest'', vertelt Dienes tegenover de Britse krant Metro. ,,Toen ik het goed bekeek, zag ik tot mijn verrassing twee extra poten aan het dier. Ik heb nog nooit zoiets gezien.''Het dier draagt nu de bijnaam 'Quatro Patas', wat 'vier poten' betekent. Het dier lijkt erg gezond te zijn en geen last te hebben van de twee extra ledematen. Dienes vertelt dat het kuiken goed eet en zonder moeite rond rent op twee poten. ,,De extra ledematen lijken niet in de weg te zitten. Ze functioneren niet en hebben geen kracht om het dier omhoog te houden. Ze bewegen niet eens, maar hangen bewegingsloos aan de achterkant van zijn lijf.''Dat het kuiken nog leeft, is een verrassing voor Dienes. ,,Ik dacht dat hij binnen een paar uur zou sterven, want dat gebeurt meestal bij dieren die geboren worden met een afwijking. Maar hij leeft al bijna twee weken en hij lijkt steeds sterker te worden.''De afwijking kan volgens experts het gevolg zijn van een vergroeide tweeling. Deze conditie, genaamd polymelia, komt ook bij mensen voor.