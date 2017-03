Domste bank van Duitsland maakt per ongeluk 5 miljard over

Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar die uitdrukking kennen ze niet bij de Duitse KfW-bank. Daar werd per ongeluk maar liefst 5 miljard euro overgemaakt naar andere banken en dat was niet voor het eerst.



In februari maakte de bank per ongeluk 5 miljard euro over naar vier andere banken. Dat gebeurde volgens bronnen van persbureau Bloomberg vanwege een technische fout, waarbij overboekingen die slechts één keer gedaan moesten worden, meerdere keren werden overgemaakt. Volgens de bronnen werd in totaal 6 miljard op deze manier overgeboekt.



"We hebben de fout in het systeem al vroeg ontdekt en de ongewenste actie meteen ongedaan gemaakt", schrijft de bank in een email aan Bloomberg. Volgens de bank is de fout snel ontdekt en is het geld inmiddels al weer teruggehaald. Volgens de bank was een menselijke fout de oorzaak van het miljardendebacle.



Dat de bank in handen van de staat is, maakt de verontwaardiging er bij de oosterburen niet minder om. De bank kwam in 2008 ook al onder een vergrootglas te liggen, toen het per ongeluk honderden miljoenen euro's overmaakte naar Lehman Brothers op de dag dat die bank failliet ging.



Bij de fout in 2008 noemde boulevardkrant Bild KfW 'de domste bank van Duitsland'. De bank had het systeem dat had moeten voorkomen dat het geld werd overgemaakt, niet op orde. Lehman vroeg op de dag van de foutieve overboeking faillissement aan.



Fouten zoals bij KfW worden ook wel 'fat-vinger-error' genoemd, verwijzend naar een tikfout(je) met grote gevolgen. KfW bevindt zich in goed gezelschap, in juni 2015 maakte Deutsche Bank per ongeluk 6 miljard dollar over naar een klant.

