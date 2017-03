Erasmusburg viert donker Earth Hour met lichtshow

Op de dag dat beeldbepalende gebouwen wereldwijd voor Earth Hour hun verlichting doven, is in Rotterdam de nieuwe verlichting van de Erasmusbrug gepresenteerd met een lichtshow. Tussen 20.00 en 20.30 werd de brug in verschillende kleuren gepresenteerd. Daarna ging de verlichting voor en uur uit.Earth Hour is een prima moment om de nieuwe verlichting in gebruik te nemen, meldt de gemeente Rotterdam, omdat de nieuwe ledlampen 70 procent zuiniger zijn in gebruik. Het gaat niet alleen om de lampen van de pyloon en tuien, maar ook die boven de rijbaan en de sierverlichting aan de onderkant.De sierverlichting kan ook op afstand worden bediend. Dat maakt het makkelijker om de kleuren bij een speciale gebeurtenis aan te zetten.Kremlin, Times Square en MartinitorenEarth Hour wordt voor de tiende keer gehouden. Het begon in 2007 als een initiatief van het WNF in AustraliŽ om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Tegenwoordig doen 7000 steden in 172 landen mee: om 20.30 uur plaatselijke tijd gaat het licht voor een uur uit.Verschillende wereldberoemde gebouwen doen mee, zoals de Eiffeltoren, het Kremlin, het Sydney Opera House en het Colosseum. Ook Times Square, de piramides bij Gizeh en de Big Ben in Londen worden in het donker gezet.In Nederland doen onder andere de Domtoren, de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de Groningse Martinitoren het licht uit.