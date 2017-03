Kudde olifanten gered uit Cambodjaanse bomkrater

Een reddingsteam heeft een kudde olifanten na vier dagen gered uit een oude bomkrater. De bedreigde dieren zouden van honger zijn omgekomen als dorpelingen hen niet hadden ontdekt.De elf dieren, inclusief een jong, kwamen vast te zitten toen ze wilden drinken uit de 3 meter diepe bomkrater. De kuil was al jaren geleden ontstaan door een Amerikaans bombardement in het land.De olifanten werden bevrijd door een pad te graven uit de kuil. Ondertussen werd ook water in het gat gespoten om de modder te verdunnen. Na hun redding liepen de dieren terug het bos in.