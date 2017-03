Naakte betogers slachten schaap aan toegangspoort Auschwitz

Elf mannen en vrouwen, tussen 20 en 27 jaar oud, werden vandaag gearresteerd nadat ze aan de toegangspoorten van het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau een schaap slachtten en naakt rondliepen. Dat deelt de lokale politie en het museumbestuur mee.



De betogers ketenden zichzelf na de slachting van het schaap aan elkaar vast voor de bekende ‘Arbeit macht frei’-poort.



Volgens Sebastian Glen, de woordvoerder van de regionale politie, hingen de zeven mannen en vier vrouwen een wit spandoek met in rode letters het woord ‘love’ op aan de poort. In het park staken ze ook een rotje (voetzoeker) af.



De museumbewakers grepen meteen in en de politie bevestigt dat alle betogers aangehouden werden. Het gaat om zes Polen, vier Wit-Russen en een Duitser, aldus Glen.



De betrokkenen zullen volgens politiewoordvoerster Malgorzata Jurecka “waarschijnlijk aangeklaagd worden voor het ontheiligen van een monument of historische site.” In geval van een veroordeling hangt hen een geldboete of een celstraf boven het hoofd.



Volgens lokale media wilden de betogers met hun actie protesteren tegen het gewapende conflict in Oekraïne, maar dat kon nog niet bevestigd worden.



Het museumbestuur laat weten “geschokt en woedend” te zijn om het incident, dat de herinnering aan de duizenden slachtoffers van de Holocaust oneer aandoet.



Nazi-Duitsland bouwde het concentratiekamp Auschwitz na de bezetting van Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 werden in het kamp één miljoen joden vermoord. Daarnaast stierven er ook meer dan 100.000 niet-joden, waaronder Polen, Roma en Sovjet-Russische oorlogsgevangenen. Naar schatting 232.000 slachtoffers waren kinderen.

Reacties

Het beste is altijd (naar mijn mening): geen aandacht aan schenken, lekker rond laten lopen, als het donker wordt gaan ze gewoon weer naar huis en dan heb je dat ook weer gehad.

Wat heeft liefde nou te maken met het bloot slachten van een schaap?

In tegenstelling tot het het gewapende conflict in Oekraïne, waar niemand liefdevol geslacht wordt? @venzje : misschien hebben ze hem liefdevol geslacht?In tegenstelling tot het het gewapende conflict in Oekraïne, waar niemand liefdevol geslacht wordt?

Maar of het logisch is??



Maar dat wist je al... @allone : Klinken wel, al doe ik klinken liever op een andere manier.Maar of het logisch is??Maar dat wist je al...

Quote:

Naakte betogers slachten schaap aan toegangspoort Auschwitz



De plaats en dat schaap daar snap ik niks van en dat vind ik ook hoogst ongepast, maar dat bloot lijkt me logisch: zo hou je je kleren schoon. De plaats en dat schaap daar snap ik niks van en dat vind ik ook hoogst ongepast, maar dat bloot lijkt me logisch: zo hou je je kleren schoon.

