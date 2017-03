Drentse snackkar duikt op in Surinaamse jungle

Ben je als oud-Emmenaar in de Surinaamse jungle, kom je daar de snackwagen uit je jeugd tegen, van het Ermerstrand. Het overkwam Maurice Paas (46) uit Meppel.Wat dacht u toen u de patatwagen zag?,,Nou breekt me de klomp! Ja, echt. Dit verwacht je totaal niet. Ik ben in Emmen geboren en heb er mijn jeugd doorgebracht. Als tiener ging ik vaak met vrienden surfen op het Ermerstrand. En dan gingen we een patatje kopen bij die snackwagen. Dat juist ik die wagen dan aan het eind van de wereld, in Suriname, zie. Puur toeval, dit.’’Bent u er op vakantie?,,Ik heb er met een Surinaamse kameraad een resort opgericht op twee eilandjes: Knini Paati. Dat is eigenlijk net klaar. Ik was op de terugweg, toen ik de snackwagen zag en heb direct foto’s geappt naar de vriendengroep in Emmen. Eerst dachten ze dat ik de kar daar zelf heb neergezet, maar dat is dus niet zo.’’De snackkar staat echt in de middle of nowhere?,,Ja, echt. Hij staat in een klein dorpje, met de naam Atjoni. Het is de laatste plek bij de Surinamerivier waar je nog met de auto kunt komen. Vanaf daar moet je per korjaal (een Surinaamse boot gemaakt van een uitgeholde boomstam, red.) verder over de rivier.’’Maar er is wel stroom?,,Ja, met generatoren. En op ons resort doen we alles met zonnepanelen. We willen er niet van die lawaaidingen hebben staan.’’U hebt natuurlijk direct een praatje aangeknoopt met de huidige eigenaar van de snackkar?,,Nee, hij was dicht. Misschien is dat ook mijn geluk geweest, want als de klep open staat, zie je niet dat er Ermerstrand op staat. Ik heb wel gevraagd aan iemand die ernaast zat van wie de wagen is. Maar die keek mij aan alsof ik van de maan kwam.’’Dus u weet niet hoe het ding daar is beland?,,Het Ermerstrand heeft hem op een gegeven moment denk ik verkocht. Dat zullen ze vast zelf weten.’’Ik heb het al gevraagd, maar ze weten het zo ιιn twee drie niet.,,O. Dan ga ik het mijn compagnon vragen. Waarschijnlijk heeft iemand uit Suriname de patatwagen op Marktplaats gekocht of zo.’’Waar wordt de truck nu voor gebruikt?,,Geen idee. Er zullen wel patatjes worden verkocht, want daar is hij op aangekleed. Maar het kan ook zijn dat er Surinaamse roti wordt verkocht.’’Nu even serieus: een goeie 1 april-grap, dit.,,O. Willen jullie er een 1 aprilgrap van maken? Dat mag. Het maakt mij niet uit.’’Nee, ik bedoel juist dat u ons misschien in de maling neemt...,,Nee nee, het was niet eens mijn idee om dit aan jullie door te geven. Een van mijn vrienden zei dat ik de krant moest inseinen. Dit is echt geen 1 aprilgrap. Als je het wilt checken, dan moet je hierheen vliegen. Ik bied je een gratis verblijf aan.’’