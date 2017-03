Rechter: Geen verkrachting als vrouw niet schreeuwt

In ItaliŽ is ophef ontstaan door een uitspraak van een rechter die stelt dat er van een verkrachting geen sprake kan zijn als de vrouw niet hard genoeg schreeuwt. De Italiaanse minister van Justitie laat de zaak nu tot op de bodem uitzoeken.



De zaak speelde een maand geleden in een rechtbank in Turijn waar een Rode Kruis-medewerker terechtstond voor de verkrachting van een voormalige collega. De 46-jarige man zou de vrouw tot seks gedwongen hebben. Het slachtoffer had 'genoeg' tegen de verdachte gezegd, maar dat was volgens rechter niet voldoende om de man daadwerkelijk te veroordelen voor verkrachting.



De rechter stelde dat de vrouw had moeten schreeuwen of om hulp had moeten roepen tijdens de aanval. Volgens de verdachte heeft hij inderdaad seks gehad met de vrouw, maar vrijwillig. De advocaten van het slachtoffer zeggen dat de vrouw zo bang was, dat ze niets meer durfde te zeggen.



Niet alleen de minister van Justitie wil dat de zaak wordt uitgezocht. Ook Annagrazia Calabria van het centrumrechtse Forza Italia maakt zich boos over de uitspraak van de rechtbank. ,,Je kunt een vrouw toch niet straffen vanwege haar persoonlijke reactie in zo'n afschuwelijke situatie.''



De vermeende verkrachting zou in 2011 plaats hebben gevonden, aldus de Italiaanse media. De vrouw was coŲrdinator van Rode Kruis-vrijwilligers en had de verdachte op haar werk leren kennen. Omdat de vrouw in haar jeugd misbruikt was door haar vader, vond ze het moeilijk om in opstand te komen tegen de dominante verdachte, verklaarde ze huilend tijdens het proces in Turijn.

Er schijnen ook vrouwen te zijn die ook bij vrijwillige seks nog huizenver te horen zijn.

Wat een idiote uitspraak van die rechter.

Als een vrouw van angst geen mond open durft te doen geldt bij hem het gezegde: wie zwijgt stemt toe.

Dat is toch te gek voor woorden.....

