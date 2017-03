Eerste onderwater kaarttoernooi in Horst

Duikvereniging Quintus in Horst viert het 40-jarig jubileum met het eerste Horster OnderwaterToep Kampioenschap.De vereniging is 40 jaar geleden opgericht door vijf vrienden, vandaar de naam Quintus. De duikers wilden op een ludieke manier stilstaan bij het jubileum."Valsspelen kan in ieder geval niet, want dan drijft opeens een kaart voorbij!" lacht bedenker Dennis Holthuijsen. "Ruzie maken is ook wat ingewikkelder, we moeten het met gebaren doen. Ik heb in ieder geval geen middelvinger gezien", grapt hij verder. "Het is een cafésport, maar drinken kunnen we niet", voegt voorzitter Jan Jacobs er lachend aan toe."Het idee ontstond tijdens een duikvakantie, toen we op het droge uren hebben zitten toepen. En toen dachten we, waarom zou dat niet onderwater kunnen. Het was een beetje experimenteren, maar het lukt prima", vertelt Holthuijsen. De toeptafels staan op de bodem van het zwembad en de spelkaarten zijn geplastificeerd.