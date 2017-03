Moeder en dochter sterven halfuur na elkaar in verschillende ongelukken

Een vreselijk toeval schokt de Amerikaanse staat Alabama. Een 39-jarige moeder en haar 8-jarige dochter zijn in verschillende verkeersongelukken kort na elkaar overleden.



De ongelukken van de 39-jarige Julie Yates Patterson en dat van haar 8-jaar oude dochter Elizabeth gebeurden op 10 kilometer afstand van elkaar. De auto van moeder Julie botste frontaal tegen een andere auto. De vrouw was op slag dood, schrijft The Huffington Post.



Dochter Elizabeth, ook wel Libby genoemd, overleed een half uur later nadat ze geschept werd door een auto tijdens het oversteken. Ze was net door de schoolbus afgezet. Of de dochter toen al wist dat haar moeder was omgekomen is niet duidelijk.



Beide fatale ongelukken vonden plaats op de Alabama State Route 117, een weg in de Amerikaanse staat Alabama. Volgens de lijkschouwer is de 'gemeenschap in shock.' "Het is een vreselijk toeval. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."



De gemeenschap is nu een inzamelingsactie gestart om vader Kevin te helpen met de kosten van de twee begrafenissen. In een dag tijd is er 2000 dollar opgehaald.

Hoe schrijnend kan het toeval zijn....

