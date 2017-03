Landing Boeing 737 tijdens stormweer

De Pool Artur Kielak heeft veel respect geoogst met een video die hij donderdag op Facebook postte. De piloot liet vanuit de cockpit zien hoe hij een Boeing 737 moest landen tijdens een zware storm. Een lastige opdracht waar erg veel behendigheid en beheersing mee gepaard ging.“Ik zeg altijd dat een piloot zijn salaris verdient vanwege één landing per maand... vandaag is de dag dat ik het mijne verdien”, schreef Kielak er nog bij. De video laat vanaf de eerste seconde zien waarom. In volle concentratie moest hij zijn stuur in alle richtingen draaien om het vliegtuig op een veilige manier aan de grond te zetten. Dat zijn missie met verve geslaagd was, viel op het einde nog af te leiden aan zijn grote smile richting de copiloot.“Ik hou van de stabiliteit die een Boeing 737 heeft tijdens zware weersomstandigheden”, aldus de Pool. Hij was gelukkig niet aan zijn proefstuk toe, Kielak is namelijk ook een zelfverklaarde stuntpiloot. Zijn strakke vliegkunsten zijn intussen al door meer dan 300.000 mensen bekeken.