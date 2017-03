Peperdure Ferrari gebruikt als klimrek

Dj La Fuente kan wel 'janken'. Vandalen hebben zijn peperdure Ferrari dinsdagavond gebruikt als klimrek. De bolide staat vol met voetstappen op het dak en de lak is beschadigd. Daar bleef het niet bij, de vandalen vonden het ook nodig om de auto te bespugen.De Ferrari 458 spider stond geparkeerd aan de Ceintuurbaan in Amsterdam. De dj had in de buurt ergens een afspraak. Toen hij drie uur later terug bij zijn auto kwam, wist La Fuente niet wat hij zag.In eerste instantie zag hij nog alleen handafdrukken op zijn auto. Aan Omroep Brabant laat hij weten dat dat wel vaker gebeurt. "mensen die even naar binnen willen kijken. Maar toen ik beter keek, zag ik voetstappen op het dak. Ik ontplofte bijna". Toen hij in zijn bolide wilde stappen, zat er ook nog een dikke klodder spuug op het handvat.La Fuente, ofwel Job Smeltzer besloot om direct naar de wasstraat in zijn woonplaats Eindhoven te rijden. In het tl-licht van de wasstraat zag hij nog meer beschadigingen. In een Facebookfilmpje vertelt Smeltzer: "De auto was smetloos. Er zat geen krasje op. Ik kan wel janken."Smeltzer roept via Facebook getuigen op zich te melden bij hem. De dj wil aangifte doen, weet Omroep Brabant, maar wacht daar nog mee tot hij meer zicht heeft op de mogelijke daders. "Als je de politie wat aanknopingspunten kunt meegeven, kunnen ze er meer mee."