Ook de poetsvrouw bij Porsche krijgt 9111 euro

Een recordjaar voor de Duitse autobouwer Porsche. En daar profiteren niet alleen de topmanagers van. Alle 21.000 medewerkers krijgen een bonus van 9111 euro, van hoogste baas tot receptionist en poetsvrouw. Geen willekeurig bedrag: het is een knipoog naar het succesvolle sportwagenmodel 911.



In de Duitse auto-industrie is het niet ongebruikelijk dat alle personeelsleden meedelen in het succes van de onderneming. Maar de bonus bij Porsche is een absoluut record.



De maker van luxeauto's uit Stuttgart heeft dan ook het beste jaar uit zijn geschiedenis achter de rug. Met de verkoop van bijna 238.000 Porsche's werd 22,3 miljard omzet binnengehaald. Dat leverde een brutowinst op van bijna 4 miljard euro.



Toch had de Ondernemingsraad van Porsche het niet makkelijk om ook een recordbonus binnen te slepen, vertelt Uwe Hück van de OR in de Duitse krant Bild. Dat komt doordat Porsche onderdeel is van het Volkswagen-concern. Volkswagen heeft nog steeds te maken met miljardenkosten in de nasleep van het schandaal met de sjoemelsoftware. Maar het is Hück toch gelukt. "Niemand in de Volkswagen-familie krijgt een hogere bonus dan wij", vertelt Hück trots.



Het Volkswagen-personeel zal met lede ogen toezien. Hoewel het gros van de medewerkers uiteraard niet betrokken is geweest bij gesjoemel, zakt hun bonus flink in. De 120.000 werknemers van Volkswagen krijgen dit jaar 2900 euro; een stuk minder dan in eerdere jaren. Ook bij VW-dochter Audi ziet het personeel de collega's bij Porsche voorbijschieten. Bij Audi wordt dit jaar 5420 euro bonus uitgekeerd.



Porsche laat niet alleen de zustermerken binnen het eigen concern achter zich. Waar in Stuttgart zeker extra op geproost zal worden, is dat ook het personeel van de grote concurrenten Daimler (Mercedes) en BMW het met minder moet doen. Die krijgen respectievelijk 5400 euro en 8095 euro uitgekeerd. Ook dat is overigens een duidelijk teken dat de Duitse auto-industrie in het luxe segment goed blijft draaien.

Reacties

24-03-2017 10:16:53 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.955

OTindex: 2.346

Quote:

Het Volkswagen-personeel zal met lede ogen toezien. [...] De 120.000 werknemers van Volkswagen krijgen dit jaar 2900 euro Vreselijk!



Ik krijg nooit bonussen. Niet omdat ik zo slecht presteer, maar omdat in de meeste bedrijven in Nederland zoiets gewoon niet bestaat. Vreselijk!Ik krijg nooit bonussen. Niet omdat ik zo slecht presteer, maar omdat in de meeste bedrijven in Nederland zoiets gewoon niet bestaat.

24-03-2017 10:19:02 allone

Stamgast



WMRindex: 26.428

OTindex: 56.303

Fijn voor de poetsvrouw

24-03-2017 10:23:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.497

OTindex: 13.411

@venzje : Ik wel, maar het is een schijntje vergeleken bij die €9000.

24-03-2017 11:00:03 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.772

OTindex: 660

Meestal horen poetsvrouwen als het op geld weggeven gaat nergens bij. Mooi dat het voor echt al het personeel is.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: