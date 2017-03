Parkeerkoning Bart verliest zijn koninkrijk

Bart Jeurissen mag zijn diensten niet meer aanbieden op de parkeerplaats aan de Raiffeisenstraat in Eindhoven. In ruil voor een kleine vergoeding wees hij er automobilisten tien jaar lang op een leeg plekje.,,Dat ze mij dit nou nét in mijn jubileumjaar moeten aandoen..." De tranen schieten Bart Jeurissen (4in de ogen. De 'koning van de parkeerplaats', zo noemt hij zichzelf graag. Maar wel een koning zonder koninkrijk. Dat was tot voor kort de parkeerplaats aan de Raiffeisenstraat.Bart, woonachtig in het nabijgelegen Domushuis van het Leger des Heils, wees er tien jaar lang automobilisten de weg naar lege parkeerplekjes, hielp ze bij de parkeerautomaat en hield een oogje in het zeil tegen inbraken. Voor zijn hulp kreeg Bart vaak wat toegestopt. ,,Een euro, een sigaret of iets van de wok hier om de hoek", vertelt hij.Maar Bart mag het terrein niet meer op om automobilisten te 'helpen'. De gemeente Eindhoven kreeg meerdere meldingen en klachten van overlast rond het parkeerterrein en besloot een bordje 'verboden voor onbevoegden' op te hangen bij de ingang. Bart is voortaan één van die onbevoegden.Dat Bart nogal aanwezig is, kan hij niet ontkennen. ,,Ik drink mijn biertje, rook een sjekkie en maak een praatje met de mensen. Misschien maak ik soms wat teveel lawaai maar echt tot last ben ik niemand. Ik krijg alleen maar positieve reacties. In het weekend sta ik hier tot vroeg in de ochtend. Voor de mensen die op stap gaan en hier hun auto parkeren. Sinds er nieuwe stadswachten zijn, is het opeens een probleem."In eerste instantie liet Bart zich niet wegsturen maar dat leverde hem al snel een boete van 90 euro op. Reden genoeg om een handtekeningenactie te starten want Bart ziet zijn inkomsten verdampen. ,,Ik sta nu vaak bij de uitgang van het parkeerterrein maar daar kan ik niemand helpen. Dus krijg ik ook veel minder. En het was al geen vetpot de laatste jaren", vertelt hij. ,,Vroeger kreeg ik vaak parkeerbonnetjes die nog geldig waren om door te verkopen. Sinds ze op kenteken registeren gaat dat niet meer. Ik was al blij als ik twee tientjes ophaalde op een hele dag." Uit een smoezelige tas haalt Bart twee al even smoezelige notitieblokjes. ,,Kijk, ik heb al dik 1.100 handtekeningen opgehaald van mensen die willen dat ik blijf. Iedereen is blij met mij. Laatst heb ik nog de politie gebeld toen iemand het raampje van zijn auto open had laten staan. Die hebben toen de eigenaar gebeld zodat ie alsnog het raampje kon sluiten. Reken maar dat die man blij was met mij." Dat is ook Natalia Veldkamp, medewerkster van restaurant Rodeo aan de Dommelstraat. ,,Je let altijd op mijn auto hè Bartje. Dan krijg je van mij een paar sigaretjes. Belachelijk dat je weg moet", zegt ze, terwijl ze een handtekening zet in het boekje van de parkeerkoning. Bart wil de handtekeningen aanbieden bij de gemeente. ,,Als ze me dit afpakken heeft de gemeente er een crimineel bij. Van de twee tientjes per week die ik krijg van mijn bewindvoerder kan ik niet leven."