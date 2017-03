Actiegroep vertaalt plaatsnaamborden in het Drents

In Drenthe zijn plaatsnaamborden in het holst van de nacht veranderd. Wie door de provincie rijdt, komt niet langs Roderwolde, maar langs Rowol. Zweeloo is veranderd in Zweel en Wijster in Wiester.Het is het werk van actiecomité Drents op Stee. Die groep vindt dat het Drents meer gebruikt moet worden in het openbaar. "Dat is in Friesland en Zuid-Limburg niet vreemd en hoort ook in Drenthe. In elk geval als tweede naam", verklaart de actiegroep tegen RTV Drenthe. Wie er achter Drents op Stee zit is niet bekend, de leden willen anoniem blijven.De groep heeft vaker toegeslagen. In 2014 was het al de beurt aan Grol (Grolloo), Örvelt (Orvelte) en Dwingel (Dwingeloo), in 2015 aan Slien (Sleen), De Wiek (De Wijk) en Langel (Langelo) en vorig jaar aan De Smilde (Smilde), Börk (Westerbork), Exel (Exloo) en Bunen (Buinen).(Hoe Ieghaor in het Nederlands heet, hebben we niet kunnen vinden.)