Stephen Hawking gaat de ruimte in

De droom van de bekende wetenschapper Stephen Hawking komt uit. Hij gaat de ruimte in. Als alles volgens plan verloopt, kan Hawking mee met een commerciŽle ruimtereis.



Hawking, die aan de neurologische ziekte ALS lijdt, had niet meer had gedacht dat hij de ruimtereis kon maken. Hawking zegt dat de Britse zakenman Richard Branson deze kans voor hem mogelijk maakt.



Branson heeft hem een plek op een van zijn commerciŽle ruimtevluchten van Virgin Galactic aangeboden. "Ik zei meteen ja", zegt Hawking, die dacht dat niemand hem ooit mee zou durven nemen.



Virgin Galactic is de ruimtetak van de Virgin Group, maar het bedrijf kampt met de nodige tegenslagen. De eerste vlucht stond gepland in 2009, maar vooralsnog blijft het bij tests.

Reacties

23-03-2017 18:04:59 Mamsie

Dapper van die man dat hij het durft.

Ik vraag me af hoe dat zal gaan met alle verzorging die hij nodig heeft.

23-03-2017 18:06:26 Sjaak

@Mamsie : Ik ben bang dat het zijn laatste reis wordt. Zo broos als ik hem inschat...

23-03-2017 18:10:17 Mamsie

Maar misschien is dat wel zijn bedoeling.

Ik kan me voorstellen dat hij het getob allemaal helemaal zat is. @Sjaak : Ik ben een beetje bang dat hij de lancering niet eens overleeft.Maar misschien is dat wel zijn bedoeling.Ik kan me voorstellen dat hij het getob allemaal helemaal zat is.

