Automonteur vindt python in dashboard

Frank Tijhuis (30) wilde net een lampje vervangen in de auto van een klant, toen hij plotseling een anderhalve meter lange python in het dashboard zag liggen. "Mijn collega's dachten dat ik niet goed bij mijn hoofd was."Tijhuis vond de python dinsdagmiddag toen hij aan het werk was bij autobedrijf Wiefferink in Denekamp, een dorpje in de buurt van Almelo. Hoewel hij nog nooit een slang van zó dichtbij had gezien, raakte hij niet in paniek. "Het was best een lange slang en zeker vuistdik, maar ik bleef gek genoeg heel rustig', vertelt hij tegen RTL Nieuws.De slang bewoog niet, dus Tijhuis riep snel zijn collega's om te komen kijken. "Ze geloofden me eerst niet en dachten dat ik niet goed bij mijn hoofd was", vertelt hij. Maar als iedereen gezien heeft dat de slang echt is besluiten ze de eigenaar van de auto op te bellen."De eigenaar van de auto was heel blij, want het was zijn slang en hij was 'm al sinds zaterdag kwijt", vertelt Tijhuis. De python was ontsnapt uit museum Het Wonderryck in Denekamp waar het baasje van de slang werkt.De eigenaar van de python is zo snel mogelijk naar de garage gekomen en heeft het reptiel uit de auto gehaald." Je kon er alles mee doen, hij was helemaal niet gevaarlijk. Het was echt een tamme slang", vertelt Thijhuis.