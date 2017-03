Fossiel vernoemd naar David Attenborough

Een internationale groep wetenschappers heeft een fossiel vernoemd naar de Britse documentairemaker David Attenborough.



Het fossiel van zo'n 430 miljoen jaar oud is gevonden in een afdruk in vulkanische as in de Britse regio Herefordshire. Volgens wetenschappers is het fossiel, dat lijkt op de hedendaagse garnaal en kreeft, uitzonderlijk goed geconserveerd.



Attenborough kreeg een afbeelding van het fossiel overhandigd in de universiteit van Leicester, waar hij studeerde. "Ik ben heel erg geŽerd en gevleid dat de professors zulke aardige dingen over me zeggen", zei hij bij de uitreiking.



Attenborough, die ook bioloog is, noemde de vernoeming het grootste compliment dat een paleontoloog aan een ander kan maken.



Vorig jaar werd al een gloednieuw onderzoeksschip vernoemd naar Attenborough. Het publiek stemde het meest voor 'Boaty McBoatface', maar uiteindelijk besloot de milieuraad toch om het schip naar de BBC-programmamaker te vernoemen.



Attenborough is 90 jaar oud, maar maakt nog steeds documentaires.



Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: