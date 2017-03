Jongetje (3) kruipt in grijpautomaat en komt vast te zitten

Damien Murphy kwam tijdens een bezoek aan een speelhal in Ierland voor een behoorlijke verrassing te staan. Hij verloor eventjes zijn kinderen uit het oog en voordat hij het wist was zijn zoontje Jamie (3) in een grijpautomaat geklommen.Jamie was verdrietig omdat het hem niet was gelukt een knuffel uit de automaat te grijpen en besloot daarom de machine in te klimmen en zelf een prijs op te halen.,,Ik denk dat ik Jamie zon vijf seconden niet in de gaten hield'', vertelt vader Damien. ,,Opeens hoorde ik een gedempte stem roepen en het geluid van iemand die op een raam slaat. Toen ik opkeek, zag ik hem zitten.'' Zijn 5-jarige broertje probeerde hem al aan zijn beentjes eruit te trekken, maar zonder succes.Ook Damien waagde een poging zijn zoontje te bevrijden, maar ook dat lukte niet. Hij haalde het personeel erbij, dat gehaast op zoek ging naar de sleutel van de grijpmachine. ,,Het personeel vertelde me dat ze nog nooit zoiets hadden gezien'', aldus de vader.Intussen was ook een brandweerman die toevallig in de buurt was poolshoogte komen nemen. Hij kreeg het vrij snel voor elkaar om de jongen uit de machine te krijgen. ,,De brandweerman zei dat Jamie zich moest laten zakken en slaagde er vervolgens in om hem eruit te trekken.''Vader en zoon kunnen er gelukkig achteraf om lachen. ,,Jamie vond het hilarisch. Hij wilde er daarna zelfs weer opnieuw inkruipen.''