Planten verdedigen zich zodat ze niet worden gegeten

De Universiteit van Missouri heeft laten zien dat ook groente kunnen merken "wanneer iemand ze opeet!"

Er is ontdekt sommige planten in staat zijn om bepaalde geluiden te laten horen... wanneer ze merken dat ze worden opgegeten! Groenten voelen niet alleen, ze hebben ook de onvermoede mogelijkheid om zichzelf te verdedigen. "Ze reageren op akoestische impulsen," vertelt Heidi Appel van het College of Agricolture van de Universiteit van Missouri. "Als een plant bepaalde trillingen opmerkt, verandert zijn cellulaire metabolisme en worden chemische antistoffen die bijvoorbeeld rupsen afschrikken."

Onderzoekers plaatsten rupsen op koolplanten en namen het geluid op terwijl de rupsen zich tegoed deden aan de kool, en vervolgens hebben ze dat geluid opnieuw afgespeeld en zette het volume hoger en zorgden ervoor dat een aantal planten dat konden horen en anderen weer niet.

Toen ze de rupsen plaatsten op de kolen die zowel iets als niets hadden gehoord, kwamen ze tot een boeiende ontdekking.

De koolplanten die de trillingen hadden opgemerkt begonnen mosterdolie aan te maken toen zij de knagende rupsen hoorden. Dit is vast en zeker een verdedigingsmechanisme dat wordt ingeschakeld om verdere "aanvallen" van rupsen te voorkomen. Sterker nog, de rupsen houden niet van mosterdolie en staken hun geknaag en kruipen verder... het lijkt wel duidelijk dat planten wel doorhebben wanneer ze gegeten worden en dat ze zich kunnen verdedigen!

Reacties

Dus binnenkort mogen we geen groente meer eten. En ook niet meer levend koken, net als kreeften.

En dan krijg je mensen die tegen het eten van planten zijn.



Verder verschilt dit uiterst belabberd geschreven artikel inhoudelijk niet zoveel van



Laatste edit 23-03-2017 12:33 @Hart : Ja, dan moeten ze eerst plantvriendelijk geëuthanaseerd worden.En dan krijg je mensen die tegen het eten van planten zijn.Verder verschilt dit uiterst belabberd geschreven artikel inhoudelijk niet zoveel van dit artikel

Maar daarnaast helpt het rijtje 'gerelateerde artikelen' ook prima om het artikel snel terug te vinden. @allone : Dat klopt wel.Maar daarnaast helpt het rijtje 'gerelateerde artikelen' ook prima om het artikel snel terug te vinden.

@venzje : Het is alleen zwaar kut dat ik dat rijtje pas kan zien als het artikel online is verschenen.

