Honing verzamelen op duizelingwekkende hoogte

De Engelse fotograaf Andrew Newey heeft met een spectaculaire reportage het risicovolle en fascinerende ritueel voor het verzamelen van honing van de Gurung stam gedocumenteerd. De Gurung leven aan de voet van de Himalaya in Nepal en kennen een eeuwenoude (en gevaarlijke) traditie van honing verzamelen met gevaar voor eigen leven.Het verzamelen van honing is een eeuwenoude bezigheid, maar voor de Gurung is het een zeer risicovolle bezigheid.Aan het uiteinde van een bamboestok is een mes bevestigd die de honingverzamelaar gebruikt om een snede te maken in het bijennest, waardoor de honing naar buiten komt druppelen, die de verzamelaar opvangt in een mandje.